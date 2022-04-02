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Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино"

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Украина, Суббота 02 апреля 2022 09:50
Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино" Фото: ВСУ уничтожили систему "Буратино" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. В частности, недавно была ликвидирована вражеская тяжелая огнеметная система "Буратино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К ликвидации российского "Буратино" привлекли Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и территориальную оборону.

"Передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система "Буратино". Вместе победим!"- говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные атакуют возле Киева российские войска отступают к границе.

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