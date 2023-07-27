Нацгвардійці досягли успіхів на Мелітопольському напрямку, закріплюються на рубежах

Нацгвардійці досягли успіхів в наступі на Мелітопольському напрямку. Наразі закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
За словами Уршаловича, Нацгвардійці "мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій".
Зокрема на Херсонському напрямку ворог продовжує вести активну оборону й невибіркові обстріли населених пунктів. Нацгвардійці, зі свого боку, проводять стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські воїни почали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки.
Згідно з даними Генерального штабу, минулої доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.
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