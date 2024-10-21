У Нацгвардії розповіли, як змінилися дії РФ на Лимано-Бахмутському напрямку

Російські окупанти після кількох місяців перерви почали використовувати важку техніку для штурмів на Лимано-Бахмутському напрямку. Ворог зазнає там великих втрат.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив командир екіпажу безпілотників "Кара небесна" 4-ої бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш.
Він розповів, що на Лимано-Бахмутському напрямку російські окупанти не штурмували позиції українських захисників за допомогою важкої техніки 2-3 місяці.
"Зараз вони почали використовувати цю техніку. За три тижні мінус 25 одиниць техніки, БМП, танки, БТР, МТЛБ тощо були знищені саме на напрямку, де оборону тримає бригада "Рубіж", - уточнив Отченаш.
За його словами, такі дії ворога є показником того, що він накопичував важку техніку, щоб отримати від цього "певні плюси".
"Але знову ж таки реально єдине, що вони отримали, це купа знищеної техніки, велика кількість військовослужбовців, які робили акробатичні трюки та встановлювали рекорди світу у стрибках у висоту", - наголосив воїн.
Нагадаємо, зараз основна увага окупантів досі зосереджена довкола Покровська. Там вони продовжують спроби наступу.
При цьому видання Bild поширило чутки, що ворогові нібито вдалося прорвати оборону Часового Яру. Таку інформацію вже спростували у ЗСУ.
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