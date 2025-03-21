В Нацгвардії пояснили законопроєкт щодо застосування сили під час протестів

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що схвалений правоохоронним комітетом законопроєкт №10311 нібито розширює право нацгвардійців на застосування сили, зокрема щодо використання вогнепальної зброї та сльозогінного газу проти цивільних під час протестів, а також безпілотників. Однак у Нацгвардії розширення прав заперечують.

"Основні зміни стосуються саме закону "Про Національну гвардію Україну" у частині приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз", - пояснили у НГУ.

Як кажуть в Нацгвардії, нацгвардійці могли та раніше застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт. А той перелік спецзасобів, який запропонований в законопроєкті №10311, вже передбачений і використовується військовослужбовцями НГУ.

Також деякі норми у законопроєкті №10311 майже повністю продубльовані із законів "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у ЗСУ", з урахуванням особливостей виконання покладених на НГУ завдань та функцій.

"Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ - від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян", - наголосили в Нацгвардії.