В Нацгвардії пояснили законопроєкт щодо застосування сили під час протестів

Законопроєкт №10311, який правоохоронний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання, не розширює повноваження Національної гвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної гвардії України.
Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що схвалений правоохоронним комітетом законопроєкт №10311 нібито розширює право нацгвардійців на застосування сили, зокрема щодо використання вогнепальної зброї та сльозогінного газу проти цивільних під час протестів, а також безпілотників. Однак у Нацгвардії розширення прав заперечують.
"Основні зміни стосуються саме закону "Про Національну гвардію Україну" у частині приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз", - пояснили у НГУ.
Як кажуть в Нацгвардії, нацгвардійці могли та раніше застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт. А той перелік спецзасобів, який запропонований в законопроєкті №10311, вже передбачений і використовується військовослужбовцями НГУ.
Також деякі норми у законопроєкті №10311 майже повністю продубльовані із законів "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у ЗСУ", з урахуванням особливостей виконання покладених на НГУ завдань та функцій.
"Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ - від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян", - наголосили в Нацгвардії.
Нагадаємо, що в травні минулого року Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями.
Тоді пояснювалось, що метою законопроекту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.
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