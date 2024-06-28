Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з "Ігли" (відео)

Втрати РФ в Україні

Про те, що українські військові збили черговий російський літак, повідомлялося вранці, 28 червня. У Генштабі уточнювали, що за останню добу ЗСУ знищили майже 1200 росіян.

Додамо, що остання доба виявилася по-справжньому вдалою. Окрім літака та ліквідованих окупантів, ЗСУ знищили ще й 50 дронів, 60 артсистем.

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