Вдала доба. ЗСУ збили літак, 50 дронів, знищили 60 артсистем і майже 1200 росіян

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 червня, склали 1170 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 540490 (+1170) осіб ліквідовано;

танків – 8066 (+24) од.;

бойових броньованих машин – 15480 (+21) од.;

артилерійських систем – 14423 (+60) од.;

РСЗВ – 1109 (+1) од.;

засоби ППО – 871 (+3) од.;

літаків – 360 (+1) од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50) од.;

крилаті ракети – 2329 (+5) од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од.;

спеціальна техніка - 2431 (+11) од.