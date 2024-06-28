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Вдала доба. ЗСУ збили літак, 50 дронів, знищили 60 артсистем і майже 1200 росіян

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 08:18
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Вдала доба. ЗСУ збили літак, 50 дронів, знищили 60 артсистем і майже 1200 росіян Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 червня, склали 1170 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 540490 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків – 8066 (+24) од.;
  • бойових броньованих машин – 15480 (+21) од.;
  • артилерійських систем – 14423 (+60) од.;
  • РСЗВ – 1109 (+1) од.;
  • засоби ППО – 871 (+3) од.;
  • літаків – 360 (+1) од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50) од.;
  • крилаті ракети – 2329 (+5) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од.;
  • спеціальна техніка - 2431 (+11) од.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби найгарячішими напрямками фронту залишаються Торецький, Покровський та Курахівський. На Покровському РФ втратила понад 300 військових.

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