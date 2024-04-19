Нацгвардія знищила російську станцію РЕБ на Запорізькому напрямку

Бійці Національної гвардії знищили російську станцію радіоелектронної боротьби на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
"На Запорізькому напрямку в результаті вогневого ураження російські загарбники втратили чергову станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, функції ворожого устаткування "модернізували" дроном-камікадзе аеророзвідники 23 бригади НГУ "Хортиця".
Як раніше розповідав глава ГУР Кирило Буданов, наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. При цьому стратегічним напрямом для РФ є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області. Окупанти намагатимуться повністю захопити Луганську та Донецьку області.
За словами президента України Володимира Зеленського, до 1 червня Росія планує мобілізувати 300 тисяч військових. Підготовка у загарбників дуже коротка, але оскільки вони мають проблеми з дисципліною, то можуть і не встигнути.
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