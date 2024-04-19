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Нацгвардія знищила російську станцію РЕБ на Запорізькому напрямку

Фото: Нацгвардія знищила російську станцію РЕБ на Запорізькому напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Національної гвардії знищили російську станцію радіоелектронної боротьби на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"На Запорізькому напрямку в результаті вогневого ураження російські загарбники втратили чергову станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, функції ворожого устаткування "модернізували" дроном-камікадзе аеророзвідники 23 бригади НГУ "Хортиця".

Новий наступ РФ

Як раніше розповідав глава ГУР Кирило Буданов, наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. При цьому стратегічним напрямом для РФ є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області. Окупанти намагатимуться повністю захопити Луганську та Донецьку області.

За словами президента України Володимира Зеленського, до 1 червня Росія планує мобілізувати 300 тисяч військових. Підготовка у загарбників дуже коротка, але оскільки вони мають проблеми з дисципліною, то можуть і не встигнути.

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