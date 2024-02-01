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Нацгвардія знищила бліндаж РФ на Запорізькому напрямку, де ворог проводив ротацію військ

Фото: Нацгвардія знищила бліндаж РФ на Запорізькому напрямку (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії лзнищили бліндаж окупантів на Запорізькому напрямку. Саме в ньому ворог постійно проводив ротацію військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка, Telegram Нацгвардії.

"Бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" під час аеророзвідки виявили прибуття піхоти ворога малими групами на позицію, для проведення ротації, накопичення піхотинців відбувалося у бліндажі", - розповів Півненко.

За його словами, оператори БПЛА направили до бліндажу FPV-дрон з потужним зарядом. 

Втрати ворога

За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів США. 

"Серед відмінусованих бойових машин - близько десятка Т-90 "Прорив", якими так гордилися росіяни. Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", - кажуть в Нацгвардії.

Зазначимо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували одну тисячу російських загарбників. Загалом Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових.


 

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