Нацгвардія знищила бліндаж РФ на Запорізькому напрямку, де ворог проводив ротацію військ

Бійці Нацгвардії лзнищили бліндаж окупантів на Запорізькому напрямку. Саме в ньому ворог постійно проводив ротацію військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка, Telegram Нацгвардії.
"Бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" під час аеророзвідки виявили прибуття піхоти ворога малими групами на позицію, для проведення ротації, накопичення піхотинців відбувалося у бліндажі", - розповів Півненко.
За його словами, оператори БПЛА направили до бліндажу FPV-дрон з потужним зарядом.
За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів США.
"Серед відмінусованих бойових машин - близько десятка Т-90 "Прорив", якими так гордилися росіяни. Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", - кажуть в Нацгвардії.
Зазначимо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували одну тисячу російських загарбників. Загалом Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.