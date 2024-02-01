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Нацгвардия уничтожила блиндаж РФ на Запорожском направлении, где враг проводил ротацию войск

Фото: Нацгвардия уничтожила блиндаж РФ на Запорожском направлении (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии уничтожили блиндаж оккупантов на Запорожском направлении. Именно в нем враг постоянно проводил ротацию войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко, Telegram Нацгвардии.

"Бойцы 3-го штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" во время аэроразведки обнаружили прибытие пехоты врага малыми группами на позицию, для проведения ротации, накопления пехотинцев происходило в блиндаже", - рассказал Пивненко.

По его словам, операторы БПЛА направили в блиндаж FPV-дрон с мощным зарядом.

Потери врага

За первый месяц 2024 бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков общей стоимостью более 300 миллионов долларов США.

"Среди отминусованных боевых машин - около десятка Т-90 "Прорыв", которыми так гордились россияне. Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птиц не существует", - говорят в Нацгвардии.

Отметим, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали одну тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне в Украине 386 230 военных.

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