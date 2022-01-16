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Нацгвардия задержала двух иностранцев-нелегалов в километре от линии разграничения

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Луганская область, Воскресенье 16 января 2022 14:25
Нацгвардия задержала двух иностранцев-нелегалов в километре от линии разграничения Фото: учения Национальной Гвардии Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Бойцы Нацгвардии задержали в Луганской области в километре от линии разграничения двух граждан Азербайджана. Срок пребывания одного из мужчин в Украине закончился 10 января, другой вообще находился на территории страны безосновательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"На наблюдательном посту Национальной гвардии Украины в Луганской области, в километре от линии разграничения, личный состав Национальной гвардии Украины 15 января задержал двух мужчин, граждан Азербайджана. По их словам, они вроде бы возвращались от родственников (которые живут в Украине) в Россию и заблудились, встретив пост Нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.

После проведения проверки иностранцев бойцы Нацгварди обнаружили, что срок пребывания одного из них в Украине закончился 10 января, другой вообще находился на территории страны безосновательно. Ранее оба мужчины были судимы.

Бойцы Нацгвардии передали граждан Азербайджана сотрудникам Госпогранслужбы для установления обстоятельств и последующего принятия правового решения.

Напомним, ранее в Польше задержали еще двух граждан Украину за переправку нелегальных мигрантов. За минувшие сутки пограничники зафиксировали более 40 попыток незаконного перехода.

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