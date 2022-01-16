Нацгвардия задержала двух иностранцев-нелегалов в километре от линии разграничения

Бойцы Нацгвардии задержали в Луганской области в километре от линии разграничения двух граждан Азербайджана. Срок пребывания одного из мужчин в Украине закончился 10 января, другой вообще находился на территории страны безосновательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"На наблюдательном посту Национальной гвардии Украины в Луганской области, в километре от линии разграничения, личный состав Национальной гвардии Украины 15 января задержал двух мужчин, граждан Азербайджана. По их словам, они вроде бы возвращались от родственников (которые живут в Украине) в Россию и заблудились, встретив пост Нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.

После проведения проверки иностранцев бойцы Нацгварди обнаружили, что срок пребывания одного из них в Украине закончился 10 января, другой вообще находился на территории страны безосновательно. Ранее оба мужчины были судимы.

Бойцы Нацгвардии передали граждан Азербайджана сотрудникам Госпогранслужбы для установления обстоятельств и последующего принятия правового решения.