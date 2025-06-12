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Нацгвардія відмовилася від резонансної закупки щитів для розгону протестів

Четвер 12 червня 2025 02:40
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Нацгвардія відмовилася від резонансної закупки щитів для розгону протестів Фото: суспільний осуд змусив Нацгвардію скасувати скандальний тендер (facebook.com/Військова частина 4114)
Автор: Валерій Савицький

Національна гвардія України скасувала тендер на закупівлю протиударних щитів, що викликав гострий суспільний резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної гвардії України.

Формування відмовилося закуповувати протиударні щити, як засоби для несення служби з охорони громадського порядку.

Тендер на відповідну закупівлю скасовано.

Нацгвардія відмовилася від резонансної закупки щитів для розгону протестів

Що передувало

6 червня на сайті системи державних закупівель Prozorro було оголошено тендер на закупівлю частиною №2276 Нацгвардії 5 тисяч протиударних щитів на суму 30,7 млн грн.

Інформація викликала суспільний резонанс у соціальних мережах. Люди побоюються, що щити мали намір закупити для розгону демонстрантів під час імовірних акцій протесту.

Проект "Наші гроші" проаналізував інформацію в системі Prozorro та з'ясував, що військова частина 2276 Нацгвардії, яка дислокується в Сумській області, в період з лютого по червень 2025 року здійснила ряд закупівель обладнання, призначеного для придушення масових заворушень.

Загальна вартість укладених договорів склала 54,17 мільйонів гривень.

Посилення Нацгвардії

У травні 2024 року Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроект №10311 про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями.

Документ врегульовує питання, що пов’язані із застосуванням нацгвардійцями заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.

Ініціатива також викликала резонанс у громадськості - люди також побоюються, що силовиків готують до придушення акцій протесту.

У березні 2025 року законопроект схвалили до другого читання. У Нацгвардії зазначили, що документ не розширює права бійців на застосування сили.

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