Нацгвардія відмовилася від резонансної закупки щитів для розгону протестів

Національна гвардія України скасувала тендер на закупівлю протиударних щитів, що викликав гострий суспільний резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної гвардії України.

Формування відмовилося закуповувати протиударні щити, як засоби для несення служби з охорони громадського порядку. Тендер на відповідну закупівлю скасовано. Що передувало 6 червня на сайті системи державних закупівель Prozorro було оголошено тендер на закупівлю частиною №2276 Нацгвардії 5 тисяч протиударних щитів на суму 30,7 млн грн. Інформація викликала суспільний резонанс у соціальних мережах. Люди побоюються, що щити мали намір закупити для розгону демонстрантів під час імовірних акцій протесту. Проект "Наші гроші" проаналізував інформацію в системі Prozorro та з'ясував, що військова частина 2276 Нацгвардії, яка дислокується в Сумській області, в період з лютого по червень 2025 року здійснила ряд закупівель обладнання, призначеного для придушення масових заворушень. Загальна вартість укладених договорів склала 54,17 мільйонів гривень.