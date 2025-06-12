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Нацгвардия отказалась от резонансной закупки щитов для разгона протестов

Четверг 12 июня 2025 02:40
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Нацгвардия отказалась от резонансной закупки щитов для разгона протестов Фото: общественное осуждение заставило Нацгвардию отменить скандальный тендер (facebook.com/Военная часть 4114)
Автор: Валерий Савицкий

Национальная гвардия Украины отменила тендер на закупку противоударных щитов, который вызвал острый общественный резонанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной гвардии Украины.

Формирование отказалось закупать противоударные щиты, как средства для несения службы по охране общественного порядка.

Тендер на соответствующую закупку отменен.

Нацгвардия отказалась от резонансной закупки щитов для разгона протестов

Что предшествовало

6 июня на сайте системы государственных закупок Prozorro был объявлен тендер на закупку частью №2276 Нацгвардии 5 тысяч противоударных щитов на сумму 30,7 млн грн.

Информация вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Люди опасаются, что щиты намеревались закупить для разгона демонстрантов во время вероятных акций протеста.

Проект "Наші гроші" проанализировал информацию в системе Prozorro и выяснил, что военная часть 2276 Нацгвардии, которая дислоцируется в Сумской области, в период с февраля по июнь 2025 года осуществила ряд закупок оборудования, предназначенного для подавления массовых беспорядков.

Общая стоимость заключенных договоров составила 54,17 миллионов гривен.

Усиление Нацгвардии

В мае 2024 года Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект №10311 о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" касательно совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими.

Документ регулирует вопросы, связанные с применением нацгвардейцами мер принуждения, в частности физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.

Инициатива также вызвала резонанс у общественности - люди также опасаются, что силовиков готовят к подавлению акций протеста.

В марте 2025 года законопроект одобрили ко второму чтению. В Нацгвардии объяснили, что документ не расширяет права бойцов на применение силы.

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