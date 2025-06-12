Нацгвардия отказалась от резонансной закупки щитов для разгона протестов
Национальная гвардия Украины отменила тендер на закупку противоударных щитов, который вызвал острый общественный резонанс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной гвардии Украины.
Формирование отказалось закупать противоударные щиты, как средства для несения службы по охране общественного порядка.
Тендер на соответствующую закупку отменен.
Что предшествовало
6 июня на сайте системы государственных закупок Prozorro был объявлен тендер на закупку частью №2276 Нацгвардии 5 тысяч противоударных щитов на сумму 30,7 млн грн.
Информация вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Люди опасаются, что щиты намеревались закупить для разгона демонстрантов во время вероятных акций протеста.
Проект "Наші гроші" проанализировал информацию в системе Prozorro и выяснил, что военная часть 2276 Нацгвардии, которая дислоцируется в Сумской области, в период с февраля по июнь 2025 года осуществила ряд закупок оборудования, предназначенного для подавления массовых беспорядков.
Общая стоимость заключенных договоров составила 54,17 миллионов гривен.
Усиление Нацгвардии
В мае 2024 года Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект №10311 о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" касательно совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими.
Документ регулирует вопросы, связанные с применением нацгвардейцами мер принуждения, в частности физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.
Инициатива также вызвала резонанс у общественности - люди также опасаются, что силовиков готовят к подавлению акций протеста.
В марте 2025 года законопроект одобрили ко второму чтению. В Нацгвардии объяснили, что документ не расширяет права бойцов на применение силы.
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