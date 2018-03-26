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Нацгвардия стала полноправным членом Международной Ассоциации сил жандармерии и полиции, - Порошенко

НовостиПолитика    26.03.2018 - 11:57
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Нацгвардия внедряет самые современные достижения в сфере оборонного строительства

Национальная гвардия Украины стала полноправным членом Международной Ассоциации сил жандармерии и полиции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии.

"Нацгвардия вступила в Международную Ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения. Присоединение в качестве полноправного члена - знак признания надлежащего уровня военного формирования. Такая оценка со стороны своих иностранных коллег имеет большой вес", - заявил глава государства.

По словам главы государства, Нацгвардия, выполняя ответственные боевые задания, одновременно внедряет самые современные достижения в сфере оборонного строительства.

"Совершенствуются системы управления и связи, развивается логистика, принимаются на вооружение новейшие образцы военной техники", - отметил он.

 
День НГУ

Сегодня Национальная Гвардия отмечает четвертую годовщину со дня создания. От имени миллионов украинцев искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Спасибо вам за службу народу Украины! Слава Украине!

Опубликовано Петром Порошенко 26 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Нацгвардия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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