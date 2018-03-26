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Нацгвардія стала повноправним членом Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції, - Порошенко

НовиниПолітика    26.03.2018 - 11:57
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Нацгвардія впроваджує найсучасніші досягнення у сфері оборонного будівництва

Національна гвардія України стала повноправним членом Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії.

"Нацгвардія вступила до Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи. Приєднання у якості повноправного члена - знак визнання належного рівня військового формування. Така оцінка з боку своїх іноземних колег має велику вагу", - заявив глава держави.

За слвоами глави держави, Нацгвардія, виконуючи відповідальні бойові завдання, одночасно впроваджує найсучасніші досягнення у сфері оборонного будівництва.

"Удосконалюються системи управління та зв’язку, розвивається логістика, приймаються на озброєння новітні зразки військової техніки", - зазначив він.

 
День НГУ

Сьогодні Національна Гвардія відзначає четверту річницю з дня створення. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Спасибі вам за службу народу України! Слава Україні!

Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Нацгвардия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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