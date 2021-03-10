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Нацгвардия продолжит охрану Капитолия до 23 мая

Автор: Инна Собора

В Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Всего около 2300 сотрудников Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.

При этом уточняется, что это почти вполовину меньше против нынешнего контингента Нацгвардии, дислоцированного вокруг Капитолия.

"Это решение было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность", - отметил представитель Пентагона.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.

Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

После этого стало известно, что в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия.

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