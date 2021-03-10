Нацгвардія продовжить охорону Капітолія до 23 травня

В Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу. Правоохоронці там будуть до 23 травня.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону .

Всього близько 2300 співробітників Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.

При цьому уточнюється, що це майже наполовину меншою проти нинішнього контингенту Нацгвардії, дислокованого навколо Капітолія.

"Це рішення було прийнято після уважного вивчення запиту та ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність", - зауважив речник Пентагону.