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Нацгвардія продовжить охорону Капітолія до 23 травня

Автор: Инна Собора

В Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу. Правоохоронці там будуть до 23 травня.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Всього близько 2300 співробітників Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.

При цьому уточнюється, що це майже наполовину меншою проти нинішнього контингенту Нацгвардії, дислокованого навколо Капітолія.

"Це рішення було прийнято після уважного вивчення запиту та ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність", - зауважив речник Пентагону.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Після цього стало відомо, що у Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолію.

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