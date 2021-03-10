Нацгвардия продолжит охрану Капитолия до 23 мая

В Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.

Всего около 2300 сотрудников Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.

При этом уточняется, что это почти вполовину меньше против нынешнего контингента Нацгвардии, дислоцированного вокруг Капитолия.

"Это решение было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность", - отметил представитель Пентагона.