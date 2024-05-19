Нацгвардія показала, як вибиває росіян з лісосмуг у Харківській області (відео)

Росіяни, наступаючи у Харківській області, намагаються ховатись від українських дронів у лісосмугах. Але бійці Нацгвардії вибивають ворога і з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України .

Так, у Харківській області ворог намагається переховуватись від розвідувальних та ударних БПЛА використовуючи лісосмуги або інші зелені насадження.

"Однак спецпризначенці 2 загону ЦСП "Омега" пильно відслідковують пересування росіян та влучно відпрацьовують з FPV дронів", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, за минулу добу загальні втрати агресора в Харківській області склали 209 окупантів, 43 одиниці техніки.

Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА.

Зазначимо, що за останній тиждень ЗСУ ліквідували 10 тисяч російських військових та збили чотири літаки.

Крім того, 19 травня стало відомо, що ЗСУ знищили ще один російський корабель "Ковровец".