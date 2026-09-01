Нацгвардія отримала перші 10 НРК Protector: які функції та характеристики мають

Що вміє Protector

Комплекс призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій. Він може доставляти боєприпаси, продовольство, паливно-мастильні матеріали, інженерне майно та інші вантажі, а також евакуювати поранених, зменшуючи ризики для особового складу.

Вантажність Protector становить 1480 кг, а максимальна маса причепа, який він здатен буксирувати, - 4 тонни. Це дозволяє за один рейс перевозити значні обсяги необхідного забезпечення.

"Роботизація логістики дозволяє виконувати важливі завдання без зайвого ризику для особового складу", - зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

Як комплекс показує себе на фронті

Protector уже застосовується українськими військовими на фронті. Зокрема, комплекс працює в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії та буде залучений на Добропільському напрямку.

"Комплекс уже добре показав себе в нашій бригаді. Особливо хочу відзначити чутливість та плавність керування в умовах, далеких від ідеальних. Потужність, швидкість та вантажність говорять самі за себе. Для нашої артилерійської бригади одне з ключових завдань - підвезення важких боєприпасів. І саме тут Protector може суттєво зменшити ризики для особового складу, - зазначив сержант окремої артилерійської бригади НГУ Євген Кочергін.