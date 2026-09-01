Нацгвардия получила первые 10 НРК Protector: какие у них функции и характеристики

Четыре подразделения Национальной гвардии Украины получили первые десять наземных роботизированных комплексов (НРК) Protector. В общей сложности при финансовой поддержке правительства Германии для Нацгвардии законтрактовано 100 таких машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу NAUDI.
Комплекс предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач в зоне боевых действий. Он может доставлять боеприпасы, продовольствие, горюче-смазочные материалы, инженерное имущество и другие грузы, а также эвакуировать раненых, уменьшая риски для личного состава.
Грузоподъемность Protector составляет 1480 кг, а максимальная масса прицепа, который он способен буксировать, – 4 тонны. Это позволяет за один рейс перевозить значительные объемы требуемого обеспечения.
"Роботизация логистики позволяет выполнять важные задачи без лишнего риска для личного состава", – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.
Protector уже применяется украинскими военными на фронте. В частности, комплекс работает в отдельной артиллерийской бригаде Нацгвардии и будет вовлечен в Добропольском направлении.
"Комплекс уже хорошо показал себя в нашей бригаде. Особо хочу отметить чувствительность и плавность управления в условиях, далеких от идеальных. Мощность, скорость и грузоподъемность говорят сами за себя. Для нашей артиллерийской бригады одна из ключевых задач - подвоз тяжелых боеприпасов. И именно здесь Protector может существенно артиллерийской бригады НГУ Евгений Кочергин.
Наземные роботизированные комплексы все чаще становятся штатным элементом фронтовой логистики: в августе РБК-Украина писала о том, какие модели НРК - TerMIT, Рысь PRO, Симба, Ardal, Змей и Ratel - Силы обороны показали на параде ко Дню Независимости.
Кроме наземных роботов, компания "Украинская бронетехника" поставляет Силам обороны и другие разработки: ранее того же месяца РБК-Украина рассказывала о бронеавтомобилях "Варта" и "Новатор", чьи бронекапсулы выдерживают удары дронов-камикадзе и огонь крупнокалиберных пулеметов.