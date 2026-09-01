RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Нацгвардия получила первые 10 НРК Protector: какие у них функции и характеристики

13:45 01.09.2026 Вт
2 мин
Какие задачи они будут выполнять на фронте?
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК Protector (NAUDI)

Четыре подразделения Национальной гвардии Украины получили первые десять наземных роботизированных комплексов (НРК) Protector. В общей сложности при финансовой поддержке правительства Германии для Нацгвардии законтрактовано 100 таких машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу NAUDI.

Что умеет Protector

Комплекс предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач в зоне боевых действий. Он может доставлять боеприпасы, продовольствие, горюче-смазочные материалы, инженерное имущество и другие грузы, а также эвакуировать раненых, уменьшая риски для личного состава.

Грузоподъемность Protector составляет 1480 кг, а максимальная масса прицепа, который он способен буксировать, – 4 тонны. Это позволяет за один рейс перевозить значительные объемы требуемого обеспечения.

"Роботизация логистики позволяет выполнять важные задачи без лишнего риска для личного состава", – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Читайте также: Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр

Как комплекс показывает себя на фронте

Protector уже применяется украинскими военными на фронте. В частности, комплекс работает в отдельной артиллерийской бригаде Нацгвардии и будет вовлечен в Добропольском направлении.

"Комплекс уже хорошо показал себя в нашей бригаде. Особо хочу отметить чувствительность и плавность управления в условиях, далеких от идеальных. Мощность, скорость и грузоподъемность говорят сами за себя. Для нашей артиллерийской бригады одна из ключевых задач - подвоз тяжелых боеприпасов. И именно здесь Protector может существенно артиллерийской бригады НГУ Евгений Кочергин.

Наземные роботизированные комплексы все чаще становятся штатным элементом фронтовой логистики: в августе РБК-Украина писала о том, какие модели НРК - TerMIT, Рысь PRO, Симба, Ardal, Змей и Ratel - Силы обороны показали на параде ко Дню Независимости.

Кроме наземных роботов, компания "Украинская бронетехника" поставляет Силам обороны и другие разработки: ранее того же месяца РБК-Украина рассказывала о бронеавтомобилях "Варта" и "Новатор", чьи бронекапсулы выдерживают удары дронов-камикадзе и огонь крупнокалиберных пулеметов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech