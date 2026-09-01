ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Нацгвардия получила первые 10 НРК Protector: какие у них функции и характеристики

13:45 01.09.2026 Вт
2 мин
Какие задачи они будут выполнять на фронте?
aimg Лев Шевченко
Нацгвардия получила первые 10 НРК Protector: какие у них функции и характеристики Фото: НРК Protector (NAUDI)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Четыре подразделения Национальной гвардии Украины получили первые десять наземных роботизированных комплексов (НРК) Protector. В общей сложности при финансовой поддержке правительства Германии для Нацгвардии законтрактовано 100 таких машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу NAUDI.

Что умеет Protector

Комплекс предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач в зоне боевых действий. Он может доставлять боеприпасы, продовольствие, горюче-смазочные материалы, инженерное имущество и другие грузы, а также эвакуировать раненых, уменьшая риски для личного состава.

Грузоподъемность Protector составляет 1480 кг, а максимальная масса прицепа, который он способен буксировать, – 4 тонны. Это позволяет за один рейс перевозить значительные объемы требуемого обеспечения.

"Роботизация логистики позволяет выполнять важные задачи без лишнего риска для личного состава", – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Читайте также: Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр

Как комплекс показывает себя на фронте

Protector уже применяется украинскими военными на фронте. В частности, комплекс работает в отдельной артиллерийской бригаде Нацгвардии и будет вовлечен в Добропольском направлении.

"Комплекс уже хорошо показал себя в нашей бригаде. Особо хочу отметить чувствительность и плавность управления в условиях, далеких от идеальных. Мощность, скорость и грузоподъемность говорят сами за себя. Для нашей артиллерийской бригады одна из ключевых задач - подвоз тяжелых боеприпасов. И именно здесь Protector может существенно артиллерийской бригады НГУ Евгений Кочергин.

Наземные роботизированные комплексы все чаще становятся штатным элементом фронтовой логистики: в августе РБК-Украина писала о том, какие модели НРК - TerMIT, Рысь PRO, Симба, Ardal, Змей и Ratel - Силы обороны показали на параде ко Дню Независимости.

Кроме наземных роботов, компания "Украинская бронетехника" поставляет Силам обороны и другие разработки: ранее того же месяца РБК-Украина рассказывала о бронеавтомобилях "Варта" и "Новатор", чьи бронекапсулы выдерживают удары дронов-камикадзе и огонь крупнокалиберных пулеметов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech
Новости
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году