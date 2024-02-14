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Нацгвардія отримала партію бронежилетів від "Сталевого фронту" Ахметова

Середа 14 лютого 2024 13:36
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Нацгвардія отримала партію бронежилетів від "Сталевого фронту" Ахметова Фото: Нацгвардія отримала партію бронежилетів від "Сталевого фронту" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Тисячу бронежилетів для Національної гвардії України передали від імені мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Амуніцію отримав полтавський підрозділ, який стоїть на Донецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення SCM.

Від перших днів великої війни підприємства групи SCM і закуповують бронежилети, і виготовляють їх із власної бронесталі. Таким чином у 2022 році вдалося надати захисникам України велику кількість амуніції.

"Нині ми вже передали більше ніж 150 тис. бронежилетів для українських оборонців, військових медиків, рятувальників та багатьох інших, хто боронить та оберігає життя людей. Продовжуватимемо це робити й далі", - зазначив Іван Ковалевський, представник одного з підприємств групи SCM.

Технологію виробництва сталі для виготовлення пластин для бронежилетів фахівці "Сталевого фронту" налагодили ще навесні 2022 року. Спеціалістам вдалося суттєво зменшити вагу та товщину броні при збереженні необхідного четвертого класу захисту.

Всі бронежилети пройшли перевірку на міцність, як перед відправкою на фронт, так і у бойових умовах. А військовослужбовці, захищені сталлю виробництва підприємств групи SCM, вже неодноразово надавали свої позитивні відгуки.

"Національна гвардія постійно удосконалюється, підрозділи збільшуються. Наприклад, нещодавно один з підрозділів, який раніше був полком, став бригадою. Звісно, з більшою кількістю особового складу зросла потреба й у захисній амуніції. Відтепер бійці, що працюють в Кремінній, Старомайорському, Урожайному та на інших ділянках фронту Донеччини будуть надійно захищені бронежилетами від "Сталевого фронту", - зауважив заступник начальника Центрального територіального управління Нацгвардії України з охорони особливо важливих державних об’єктів Андрій Бєляєв.

Як відомо, загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметов на допомогу цивільним і військовим українцям з початку великої війни перевищила 6,7 млрд грн.

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