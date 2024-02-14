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Нацгвардия получила партию бронежилетов от "Стального фронта" Ахметова

Среда 14 февраля 2024 13:36
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Нацгвардия получила партию бронежилетов от "Стального фронта" Ахметова Фото: Нацгвардия получила партию бронежилетов от "Стального фронта" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Тысячу бронежилетов для Национальной гвардии Украины передали от имени милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Амуницию получило полтавское подразделение, стоящее на Донецком направлении фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM.

С первых дней великой войны предприятия группы SCM и закупают бронежилеты, и изготавливают их из собственной бронестали. Таким образом, в 2022 году удалось предоставить защитникам Украины большое количество амуниции.

"Сейчас мы уже передали более 150 тыс. бронежилетов для украинских защитников, военных медиков, спасателей и многих других, кто защищает и оберегает жизнь людей. Будем продолжать это делать и дальше", - отметил Иван Ковалевский, представитель одного из предприятий группы SCM.

Технологию производства стали для изготовления пластин для бронежилетов специалисты "Стального фронта" наладили еще весной 2022 года. Специалистам удалось существенно снизить вес и толщину брони при сохранении необходимого четвертого класса защиты.

Все бронежилеты прошли проверку на прочность как перед отправкой на фронт, так и в боевых условиях. А военнослужащие, защищенные сталью производства предприятий группы SCM, уже неоднократно давали свои положительные отзывы.

"Национальная гвардия постоянно совершенствуется, подразделения увеличиваются. Например, недавно одно из подразделений, ранее бывшее полком, стало бригадой. Конечно, с большим количеством личного состава возросла потребность и в защитной амуниции. Отныне бойцы, работающие в Кременной, Старомайорском, Урожайном и на других участках фронта Донбасса будут надежно защищены бронежилетами от "Стального фронта", - отметил заместитель начальника Центрального территориального управления Нацгвардии Украины по охране особо важных государственных объектов Андрей Беляев.

Как известно, общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь гражданским и военным украинцам с начала великой войны превысила 6,7 млрд грн.

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