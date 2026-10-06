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Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото)

09:58 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: Нацгвардія отримає два дрони з навігацією на основі ШІ (frontline-robotics.tech)

Нацгвардія України отримає дрони "Лінза" та "Зум" від Quantum Frontline Industries, що оснащені навігацією на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що Quantum Frontline Industries - це німецько-українське спільне підприємство Frontline Robotics та Quantum Systems.

Новий контракт із Національною гвардією України передбачає виробництво дронів-бомберів "Лінза" та розвідувальних дронів "Зум" у Німеччині й постачання їх у 2027 році.

За повідомленням виробника, дрон "Лінза 3.0" може нести до 4 кг корисного навантаження на відстань до 15 км та перебувати в повітрі до 60 хвилин.

"Зум 3.0" - це розвідувальний дрон для виявлення цілей, визначення їхніх координат і коригування вогню в умовах активної радіоелектронної протидії. Він може перебувати в повітрі до 60 хвилин і має тактичний радіус до 20 км.

Навігація на основі штучного інтелекту та автономна робота дають змогу отримувати розвідувальні дані й координати навіть у разі порушення стандартних каналів радіозв’язку.

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, в Україні у рамках оборонного кластеру Brave1 оголосили грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. Бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 7 корпусі ДШВ уже збивають реактивні "Шахеди": за словами полковника Артема Скуратівського, у 81-й бригаді є підтверджені випадки збиття "Герані-3" дронами-перехоплювачами.

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