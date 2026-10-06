Нацгвардія отримає дві моделі дронів з навігацією на основі ШІ (фото)

Зазначається, що Quantum Frontline Industries - це німецько-українське спільне підприємство Frontline Robotics та Quantum Systems.

Новий контракт із Національною гвардією України передбачає виробництво дронів-бомберів "Лінза" та розвідувальних дронів "Зум" у Німеччині й постачання їх у 2027 році.

За повідомленням виробника, дрон "Лінза 3.0" може нести до 4 кг корисного навантаження на відстань до 15 км та перебувати в повітрі до 60 хвилин.

"Зум 3.0" - це розвідувальний дрон для виявлення цілей, визначення їхніх координат і коригування вогню в умовах активної радіоелектронної протидії. Він може перебувати в повітрі до 60 хвилин і має тактичний радіус до 20 км.

Навігація на основі штучного інтелекту та автономна робота дають змогу отримувати розвідувальні дані й координати навіть у разі порушення стандартних каналів радіозв’язку.