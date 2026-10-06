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Нацгвардия получит две модели дронов с навигацией на основе ИИ (фото)

09:58 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Нацгвардия получит два дрона с навигацией на основе ИИ (frontline-robotics.tech)

Нацгвардия Украины получит дроны "Линза" и "Зум" от Quantum Frontline Industries, оснащенные навигацией на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Quantum Frontline Industries – это немецко-украинское совместное предприятие Frontline Robotics и Quantum Systems.

Новый контракт с Национальной гвардией Украины предусматривает производство дронов-бомберов "Линза" и разведывательных дронов "Зум" в Германии и поставку их в 2027 году.

По сообщению производителя, дрон "Линза 3.0" может нести до 4 кг полезной нагрузки на расстояние до 15 км и находиться в воздухе до 60 минут.

"Зум 3.0" – это разведывательный дрон для обнаружения целей, определения их координат и корректировки огня в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Он может находиться в воздухе до 60 минут и имеет тактический радиус до 20 км.

Навигация на основе искусственного интеллекта и автономная работа позволяют получать разведывательные данные и координаты даже в случае нарушения стандартных каналов радиосвязи.

Напомним, как ранее сообщалось, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

Также РБК-Украина сообщало, что в 7 корпусе ДШВ уже сбивают реактивные "Шахеды": по словам полковника Артема Скуратовского, в 81-й бригаде есть подтвержденные случаи сбивания "Герани-3" дронами-перехватчиками.

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