Нацгвардия начнет патрулировать улицы с завтрашнего дня

С завтрашнего дня, 1 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины начнут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, до этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

"В таком формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Патрулировать будут гвардейцы пять дней в неделю по 6 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в августе прошлого года в Киеве на патрулирование выехала первая группа полицейских на мотоциклах. Основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие к труднодоступным местам - то есть туда, куда долго не сможет проехать автомобильный патруль. Преимущественно это будет быстрый приезд патрульных на место ДТП.

Кроме того, в марте 2017 года в Национальной гвардии Украины создали горно-патрульную роту для патрулирования Карпат.