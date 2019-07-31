Нацгвардія почне патрулювати вулиці з завтрашнього дня

З завтрашнього дня, 1 серпня, військовослужбовці Національної гвардії України почнуть виконувати завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Як повідомляється, до цього нацгвардейцы несли службу спільно з співробітниками Національної поліції.

"У такому форматі для забезпечення правопорядку будуть залучені близько 2000 патрульних, 100 автомобілів і 100 службових собак. Патрулювати будуть гвардійці п'ять днів на тиждень по 6 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в серпні минулого року в Києві на патрулювання виїхала перша група поліцейських на мотоциклах. Основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць - тобто туди, куди довго не зможе проїхати автомобільний патруль. Переважно це буде швидкий приїзд патрульних на місце ДТП.

Крім того, у березні 2017 року в Національній гвардії України створили гірничо-патрульну роту для патрулювання Карпат.