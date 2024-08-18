Нацгвардія набирає операторів та інструкторів в підрозділ БПЛА: які вимоги та умови

Національна гвардія України розширює свій легендарний підрозділ БПЛА. Тому оголошується набір на посади операторів і інструкторів для FPV, ударних дронів і аеророзвідки.
РБК-Україна розповідає, які умови та вимоги до кандидатів приєднатися до лав Нацгвардії.
Вступити до підрозділу легко: швидка постановка на військовий облік та зарахування. Нові бійці отримають гідні умови служби, повне забезпечення, якісну підготовку і сучасні технології. Головне - в Нацгвардії цінують і бережуть життя кожного бійця.
"Якщо ти новачок - отримаєш навчання за обраною спеціальністю. Для досвідчених спеціалістів передбачено підвищення кваліфікації до рівня інструкторів та подальше проходження служби на відповідних посадах", - запевняють в Нацгвардії.
Які вимоги до кандидатів:
Які умови пропонує Нацгвардія:
Як подати заявку? Достатньо заповнити спеціальну анкету за посиланням - shorturl.at/7cZwC. А потім очікуйте запрошення на співбесіду.
З приводу додаткових запитань чи уточнень: пишіть за номером +380662047447 (WhatsApp) або на електронну пошту drone.peremoga@gmail.com.
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