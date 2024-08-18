Нацгвардия набирает операторов и инструкторов в подразделение БПЛА: какие требования и условия

Вступить в подразделение легко: быстрая постановка на военный учет и зачисление. Новые бойцы получат достойные условия службы, полное обеспечение, качественную подготовку и современные технологии. Главное - в Нацгвардии ценят и берегут жизнь каждого бойца.

"Если ты новичок - получишь обучение по выбранной специальности. Для опытных специалистов предусмотрено повышение квалификации до уровня инструкторов и дальнейшее прохождение службы на соответствующих должностях", - уверяют в Нацгвардии.

Какие требования к кандидатам:

Возраст - от 18 до 35 лет.

Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач.

⁠Способность и желание научиться новому.

⁠Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач.

Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий.

Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным.

Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами.

Какие условия предлагает Нацгвардия:

Официальная мобилизация или служба по контракту.

Денежное обеспечение от 20 000 гривен до 120 000 гривен в месяц в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы.

Возможность работать с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации.

Вещественное и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Техническое обеспечение - современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач.

Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса УБД и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.

Как подать заявку? Достаточно заполнить специальную анкету по ссылке - shorturl.at/7cZwC. А потом ждите приглашения на собеседование.