Нацгвардия набирает операторов и инструкторов в подразделение БПЛА: какие требования и условия

Национальная гвардия Украины расширяет свое легендарное подразделение БПЛА. Поэтому объявляется набор на должности операторов и инструкторов для FPV, ударных дронов и аэроразведки.
РБК-Украина рассказывает, какие условия и требования к кандидатам присоединиться к рядам Нацгвардии.
Вступить в подразделение легко: быстрая постановка на военный учет и зачисление. Новые бойцы получат достойные условия службы, полное обеспечение, качественную подготовку и современные технологии. Главное - в Нацгвардии ценят и берегут жизнь каждого бойца.
"Если ты новичок - получишь обучение по выбранной специальности. Для опытных специалистов предусмотрено повышение квалификации до уровня инструкторов и дальнейшее прохождение службы на соответствующих должностях", - уверяют в Нацгвардии.
Какие требования к кандидатам:
Какие условия предлагает Нацгвардия:
Как подать заявку? Достаточно заполнить специальную анкету по ссылке - shorturl.at/7cZwC. А потом ждите приглашения на собеседование.
По поводу дополнительных вопросов или уточнений: пишите по номеру +380662047447 (WhatsApp) или по электронной почте drone.peremoga@gmail.com.
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