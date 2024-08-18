Нацгвардія набирає операторів та інструкторів в підрозділ БПЛА: які вимоги та умови
Національна гвардія України розширює свій легендарний підрозділ БПЛА. Тому оголошується набір на посади операторів і інструкторів для FPV, ударних дронів і аеророзвідки.
РБК-Україна розповідає, які умови та вимоги до кандидатів приєднатися до лав Нацгвардії.
Вступити до підрозділу легко: швидка постановка на військовий облік та зарахування. Нові бійці отримають гідні умови служби, повне забезпечення, якісну підготовку і сучасні технології. Головне - в Нацгвардії цінують і бережуть життя кожного бійця.
"Якщо ти новачок - отримаєш навчання за обраною спеціальністю. Для досвідчених спеціалістів передбачено підвищення кваліфікації до рівня інструкторів та подальше проходження служби на відповідних посадах", - запевняють в Нацгвардії.
Які вимоги до кандидатів:
- Вік - від 18 до 35 років.
- Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань.
- Здатність та бажання навчитися новому.
- Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання завдань.
- Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій.
- Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим.
- Вміння працювати з комп.технікою та електронними пристроями.
Які умови пропонує Нацгвардія:
- Офіційна мобілізація або служба за контрактом.
- Грошове забезпечення від 20 000 гривень до 120 000 гривень на місяць залежно від поставлених завдань та місця проходження служби.
- Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації.
- Речове та майнове забезпечення, зокрема забезпечення засобами індивідуального захисту.
- Технічне забезпечення - сучасні БПЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань.
- Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу УБД та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.
Як подати заявку? Достатньо заповнити спеціальну анкету за посиланням - shorturl.at/7cZwC. А потім очікуйте запрошення на співбесіду.
З приводу додаткових запитань чи уточнень: пишіть за номером +380662047447 (WhatsApp) або на електронну пошту drone.peremoga@gmail.com.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.