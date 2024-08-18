Нацгвардія набирає операторів та інструкторів в підрозділ БПЛА: які вимоги та умови

Національна гвардія України розширює свій легендарний підрозділ БПЛА. Тому оголошується набір на посади операторів і інструкторів для FPV, ударних дронів і аеророзвідки.

РБК-Україна розповідає, які умови та вимоги до кандидатів приєднатися до лав Нацгвардії.

Вступити до підрозділу легко: швидка постановка на військовий облік та зарахування. Нові бійці отримають гідні умови служби, повне забезпечення, якісну підготовку і сучасні технології. Головне - в Нацгвардії цінують і бережуть життя кожного бійця.

"Якщо ти новачок - отримаєш навчання за обраною спеціальністю. Для досвідчених спеціалістів передбачено підвищення кваліфікації до рівня інструкторів та подальше проходження служби на відповідних посадах", - запевняють в Нацгвардії.

Які вимоги до кандидатів:

Вік - від 18 до 35 років.

Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань.

Здатність та бажання навчитися новому.

Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання завдань.

⁠Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій.

Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим.

Вміння працювати з комп.технікою та електронними пристроями.

Які умови пропонує Нацгвардія:

⁠Офіційна мобілізація або служба за контрактом.

Грошове забезпечення від 20 000 гривень до 120 000 гривень на місяць залежно від поставлених завдань та місця проходження служби.

Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації.

Речове та майнове забезпечення, зокрема забезпечення засобами індивідуального захисту.

Технічне забезпечення - сучасні БПЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань.

Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу УБД та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.

Як подати заявку? Достатньо заповнити спеціальну анкету за посиланням - shorturl.at/7cZwC. А потім очікуйте запрошення на співбесіду.