Нацгвардия набирает операторов и инструкторов в подразделение БПЛА: какие требования и условия
Национальная гвардия Украины расширяет свое легендарное подразделение БПЛА. Поэтому объявляется набор на должности операторов и инструкторов для FPV, ударных дронов и аэроразведки.
РБК-Украина рассказывает, какие условия и требования к кандидатам присоединиться к рядам Нацгвардии.
Вступить в подразделение легко: быстрая постановка на военный учет и зачисление. Новые бойцы получат достойные условия службы, полное обеспечение, качественную подготовку и современные технологии. Главное - в Нацгвардии ценят и берегут жизнь каждого бойца.
"Если ты новичок - получишь обучение по выбранной специальности. Для опытных специалистов предусмотрено повышение квалификации до уровня инструкторов и дальнейшее прохождение службы на соответствующих должностях", - уверяют в Нацгвардии.
Какие требования к кандидатам:
- Возраст - от 18 до 35 лет.
- Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач.
- Способность и желание научиться новому.
- Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач.
- Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий.
- Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным.
- Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами.
Какие условия предлагает Нацгвардия:
- Официальная мобилизация или служба по контракту.
- Денежное обеспечение от 20 000 гривен до 120 000 гривен в месяц в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы.
- Возможность работать с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации.
- Вещественное и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты.
- Техническое обеспечение - современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач.
- Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса УБД и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.
Как подать заявку? Достаточно заполнить специальную анкету по ссылке - shorturl.at/7cZwC. А потом ждите приглашения на собеседование.
По поводу дополнительных вопросов или уточнений: пишите по номеру +380662047447 (WhatsApp) или по электронной почте drone.peremoga@gmail.com.
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