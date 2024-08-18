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Нацгвардия набирает операторов и инструкторов в подразделение БПЛА: какие требования и условия

Украина, Воскресенье 18 августа 2024 14:07
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Нацгвардия набирает операторов и инструкторов в подразделение БПЛА: какие требования и условия Фото: Нацгварлия набирает операторов в подраздел БПЛА (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальная гвардия Украины расширяет свое легендарное подразделение БПЛА. Поэтому объявляется набор на должности операторов и инструкторов для FPV, ударных дронов и аэроразведки.

РБК-Украина рассказывает, какие условия и требования к кандидатам присоединиться к рядам Нацгвардии.

Вступить в подразделение легко: быстрая постановка на военный учет и зачисление. Новые бойцы получат достойные условия службы, полное обеспечение, качественную подготовку и современные технологии. Главное - в Нацгвардии ценят и берегут жизнь каждого бойца.

"Если ты новичок - получишь обучение по выбранной специальности. Для опытных специалистов предусмотрено повышение квалификации до уровня инструкторов и дальнейшее прохождение службы на соответствующих должностях", - уверяют в Нацгвардии.

Какие требования к кандидатам:

  • Возраст - от 18 до 35 лет.
  • Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач.
  • ⁠Способность и желание научиться новому.
  • ⁠Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач.
  • Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий.
  • Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным.
  • Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами.

Какие условия предлагает Нацгвардия:

  • Официальная мобилизация или служба по контракту.
  • Денежное обеспечение от 20 000 гривен до 120 000 гривен в месяц в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы.
  • Возможность работать с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации.
  • Вещественное и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты.
  • Техническое обеспечение - современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач.
  • Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса УБД и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.

Как подать заявку? Достаточно заполнить специальную анкету по ссылке - shorturl.at/7cZwC. А потом ждите приглашения на собеседование.

По поводу дополнительных вопросов или уточнений: пишите по номеру +380662047447 (WhatsApp) или по электронной почте drone.peremoga@gmail.com.

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Нацгвардия Мобилизация в Украине Дрони
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