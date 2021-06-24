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Нацгвардия будет патрулировать в детском лагере и курортных местах вблизи Шацких озер

Автор: РБК-Украина

Национальная гвардия организует усиленное патрулирование в курортных местах вблизи Шацких озер. В частности, будут обеспечивать безопасность на территории детского лагеря.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Военнослужащие Западного территориального управления Национальной гвардии Украины будут охранять общественный порядок на прибрежных территориях сел Свитязь, Мельники и урочища Гряда.

Отдельное внимание будет сосредотачиваться на безопасности детей во время летнего отдыха. Гвардейцы будут следить за соблюдением порядка на территории детского лагеря "Спутник", что расположен на Свитязе.

С начала лета участились случаи смертей на воде. Уже погибли 126 человек.

Ранее полицейские Тернопольской области обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних. Они рыбачили на Днестре и исчезли 10 июня.

РБК-Украина писало, что спасатели 22 июня нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка. Поиски отца ребенка еще продолжаются .

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