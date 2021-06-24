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Нацгвардія патрулюватиме в дитячому таборі та курортних місцях поблизу Шацьких озер

Автор: РБК-Україна

Національна гвардія організовує посилене патрулювання у курортних місцях поблизу Шацьких озер. Зокрема, забезпечуватимуть безпеку на території дитячого табору.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Військовослужбовці Західного територіального управління Національної гвардії України охоронятимуть громадський порядок на прибережних територіях сіл Світязь, Мельники та урочища Гряда.

Окрема увага зосереджуватиметься на безпеці дітей під час літнього відпочинку. Гвардійці будуть стежити за дотриманням порядку на території дитячого табору "Супутник", що розташований на Світязі.

З початку літа почастішали випадки смертей на воді. Вже загинули 126 людей.

Раніше поліцейські Тернопільської області виявили тіла двох зниклих неповнолітніх. Вони рибалили на Дністрі і зникли 10 червня.

РБК-Україна писало, що рятувальники 22 червня знайшли тіло зниклої на Київському водосховищі дитини. Пошуки батька дитини ще продовжуються .

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