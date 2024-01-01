UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардія атакує логістику росіян у Херсонській області за допомогою дронів (відео)

Архівне фото: Нацгвардія атакує логістику росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України зафіксували на відео удари по логістичних шляхах росіян у Херсонській області. Для цього використовуються безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Логістика російських військ у Херсонській області під постійним вогнем українських захисників", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити кілька ударів по російських автомобілях і вантажівках.

У МВС додали, що це робота 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниРосійська ФедераціяНацгвардіяХерсонська областьВійна в Україні