ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нацгвардии сообщили подробности гибели военного на Донбассе

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 14:27
В Нацгвардии сообщили подробности гибели военного на Донбассе
Фото: Сергей Михальчук (facebook / RapidReactionBrigade)

Военный погиб от осколочных ранений

За прошедшие сутки, 14 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб сержант Национальной гвардии Сергей Михальчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

По данным ведомства, 21-летний нацгвардеец погиб в результате осколочных ранений, полученных от взрыва вражеского снаряда. Сержант Михальчук погиб, прикрыв своим телом товарища по службе.

"Несмотря на юный возраст, Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал наивысшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата", - отметили в НГУ.

В ведомстве добавили, что за проявленный героизм нацгвардеець будет представлен к высокой государственной награде.

В Нацгвардии сообщили подробности гибели военного на Донбассе

Напомним, в субботу, 14 декабря, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Вчера российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Добавим, что с начала 15 декабря на Донбассе были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований. В результате гранатометного обстрела был ранен одние военнослужащий из состава Объединенных сил.

Зеленский ожидает конца войны на Донбассе после нормандских встреч У Путина рассказали, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе
Новости Украины НацгвардияДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь