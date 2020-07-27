В Нацгвардии разоблачили махинации с квартирами на более чем 17 млн гривен

Антикоррупционные правоохранительные органы разоблачили коррупционную схему на махинациях с жильем для военнослужащих Национальной гвардии на 17,3 миллиона гривен. Материалы дела откыли для подозреваемых перед отправкой в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как рассказали в НАБУ, преступная группа закупала для нацгвардейцев жилье непригодное для жизни в 2017 году. В состав группы входили:

бенефициар ООО;

начальник финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

директора ООО-победителя конкурса;

адвоката, представителя директора ООО.

Также к схеме участники группы привлекли заместителя начальника управления расквартирования Нацгвардии. Однако он в состав группы не входил.

Сообщается, что группа закупила квартиры на территории Киевской области для нацгвардейцев, подделав документы о готовности жилья к заселению, несмотря на то, что на тот момент в квартиры не были подключены коммуникации по снабжению коммунальных услуг.

"После победы ООО в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет ООО НГУ перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств. Указанная сумма, согласно выводам экспертиз, составляет размер причиненного госбюджету ущерб", - сообщили в НАБУ.

Детективы НАБУ сообщили организатору группы - владельцу частных компаний, и начальнику финансового отдела управления расквартирования Нацгвардии о подозрении заочно, так как их местонахождение не установлено. Их объявили в розыск.

Остальным трем участникам схемы изменили подозрения в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля правоохранители завершили расследование и открыли материалы дела подозреваемым перед отправлением в суд.

Отметим, на данный момент в Высшем антикоррупционном суде рассматривается еще одно дело о махинациях с квартирами для нацгвардейцев, в которой фигурирует бывший нардеп и глава "Укрбуда" Максим Микитась, по данным правоохранителей государству был нанесен ущерб на 82 млн гривен.