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У Нацгвардії проходять службу понад 20 тисяч контрактників

Новини » Політика    26.03.2019 - 11:44
У Нацгвардії проходять службу понад 20 тисяч контрактників
Фото: солдати Національної гвардії (kmu.gov.ua)

За словами президента, до військових частин НГУ минулоріч поставили техніки на майже мільярд гривень

У Національній гвардії України проходять службу понад 20 тисяч контрактників. Про це повідомив глава держави Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За словами президента, Нацгвардія нині потужна сила, що має сучасну зброю та техніку.

У Нацгвардії проходять службу понад 20 тисяч контрактників

"Тепер Нацгвардія - потужна сила, яка має сучасну зброю, техніку. Нині в лавах НГУ проходять службу понад 20 тисяч контрактників. До військових частин Нацгвардії надійшли сотні одиниць автомобільної та бронетехніки, тільки минулого року поставлено техніки на суму майже мільярд гривень", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з початку війни на Донбасі загинули 219 військовослужбовців Національної гвардії України.

Зазначалося також, що зараз у Нацгвардії налічується близько 45 тис. особового складу, тоді як за законом передбачено збільшення при необхідності до 60 тис.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 березня Порошенко звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря.

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