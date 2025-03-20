Нацгвардієць "Шпіон": Щоб вижити на війні, треба слухати інтуїцію

Захисники України щодня ризикують життям, щоб відстояти нашу свободу та майбутнє, утримуючи оборону на передовій. МВС України та РБК-Україна започатковують спільний проєкт "Творці Історії. Щоденник", де будемо розповідати особисті історії захисників та захисниць.
Захисники України щодня ризикують життям, щоб відстояти нашу свободу та майбутнє, утримуючи оборону на передовій. МВС України та РБК-Україна започатковують спільний проєкт "Творці Історії. Щоденник", де будемо розповідати особисті історії захисників та захисниць.
Військові Сил Оборони прямо зараз творять історію України, Європи та світу – на полі бою, в окопах та бліндажах. Важливо фіксувати їхні оповіді, емоції та портрети, щоб краще зрозуміти буремні події, в яких ми живемо, та зберегти дух часу, суспільні настрої й особисті переживання для майбутніх поколінь.
Я сам із Кривого Рогу, служу в Полтаві. Гвардієць. Позивний "Шпіон".
Мобілізувався добровільно 1 квітня 2022 року. Дружину з дитиною відправив за кордон у Польщу.
До війни у мене був бізнес. Ми з дружиною тримали кафе і автомийку. Окрім того, я працював ще на підприємстві в Метінвесті. Все було добре до початку повномасштабної війни. Ми планували відкрити ще одне кафе – в нас райончик у Кривому Розі невеличкий, от ми там і розвивались.
Коли почалась велика війна, довелося кафе закрити. Тому що сам не встигав просто впоратись. Мийка ще якийсь час працювала. Потім, коли пішов служити, закрив і мийку. Не було кому за цим усім пильнувати.
Мій бойовий досвід почався з піхоти. Місяць був на підготовці в Полтаві, потім поїхали на Харків, працювали кілька місяців на блокпостах. Далі нас поставили на Золочівську ділянку фронту поблизу села Уди.
До нас приєднався підрозділ ССО ЗСУ і 5 серпня 2022 року ми разом штурмували Уди, а далі провели його зачиску і просунулися аж до державного кордону з Білгородською областю, де тримали оборону чотири місяці.
26 грудня 2022 року нас перекинули під Бахмут. Там ми працювали весь січень 2023 року. Дві наші роти там залишилися для виконання завдань. А нас перекинули на Куп’янський напрямок під Борову.
Звідти ми заходили на позиції вже в Луганську область. Це було село Новоселівське – там чотири вулиці. Дві вулиці були під росіянами, а дві були відбиті нами і ми там працювали. Згодом була Стельмахівка Луганської області – вісім місяців. І лише тоді відбули на ротацію в постійне місце дислокації.
Проходив перепідготовку в Великої Британії, Румунії, Німеччині. Посилювали свої навички піхотинців. Навчання були цікаві, проте не все можна було застосувати в умовах нашої війни – адже це більше війна дронів. Артилерії і дронів. А ти – піхотинець, і поки то все літає над тобою, ти сидиш у ямі, щоб сховатися від мінометів та інших обстрілів.
Далі була Донеччина. Там я й отримав поранення 20 листопада торік. Біля села Новоселівського під Кураховим.
Я працював водієм. Відвіз хлопців на нуль на зміну і чекав в точці очікування тих, які змінювалися. Вийшов із машини і прямо під ногами вибухнув FPV-дрон. Далі – госпіталізація, операції.
Три тижні на реабілітації. Невдовзі виписуюсь.
Щоб вижити на війні, треба слухати і чути свою інтуїцію. Головне – це тверезість. Якщо тверезий, то в тебе більше шансів. Тверезий – означає не перебувати під дією алкоголю та інших наркотичних речовин. Коли ти тверезий, в тебе на повну працює інстинкт самозбереження. Якщо напідпитку, практично все це втрачається.
Про паніку в критичних ситуаціях. Паніка завжди є. Хочеться просто жити, тому збираєшся і біжиш або дієш відповідно до обставин. Відбувається все швидко і страшно. Ти просто вмикаєшся.
Із часом мозок починає адаптуватися і звикати. Уперше – дуже страшно, якщо ти потрапляєш на "мінуси" чи на "нуль". І кожного разу це страшно, бо по тобі стріляють. І людина до того просто не звикла. Але наш мозок настільки потужний, що він адаптується під будь-яку ситуацію.
Підготуватись до "нуля" психологічно навряд чи можна. А ось після того психологічна підтримка багатьом потрібна. У будь-якому разі після якогось тривалого завдання на "нулі" до бійців приїздять психологи і намагаються пропрацювати з ними їхні стани. Я до такого не доходив. Але психологи приїздили, особливо працювали з тими, хто замикався у собі.
Замкнутися у собі – це коли бійцю не хочеться просто ні з ким говорити. Він виходить із пекла і хоче побути в тиші, на самоті. Але це буквально кілька днів, а далі, знову ж таки, організм звикає, заспокоюється. Ы ти почуваєшся, як раніше. А є такі, що й далі замкнуті.
Психолог – важлива професія. Наш організм керується з голови, мозком. Якщо ти хочеш подальшого просування в житті і щоб в тебе були нормальні думки, то потрібна допомога психолога. Бо все йде від нашої голови, від наших думок. Як ми свою голову налаштуємо, так вона і працюватиме.
Чи потрібна психологічна підтримка, коли ти потрапляєш на ротацію, на відновлення? Звісно. Але тоді ти насамперед хочеш потрапити додому. Найкращі ліки – це родина. Дружина й дитина, які на тебе чекають.
У мене син – хлопчик, 5 років. Він постійно питає про тата. Йому треба тато.
"Шпіон" має великий бойовий досвід. Штурмував село Уди, обороняв кордон з Білгородською областю, був в Бахмуті, на Куп’янському напрямку
Коли з війни приїздиш у мирні умови, то перший час важко перелаштуватися. Якщо порівнювати зону бойових дій з Києвом, то тут, здається, зовсім немає війни, про неї знають тільки ті, хто був на війні, а цивільні живуть звичайним цивільним життям. Перший час це глибоко зачіпає, і це важко. Тебе це сильно б'є.
Вдома я намагаюся не носити форму і бути цивільним. І ось їдемо, наприклад, у метро – ти бачиш натовп людей і пересвідчуєшся, скільки там стоїть чоловіків, які не задіяні в захисті країни.
Я вважаю, що якби від початку пішли б усі, то, можливо, це все уже й закінчилося. А якщо багато хто намагається ухилитися від служби, то це невідомо коли закінчиться.
Коли війна скінчиться, буду розвивати свій бізнес – відкривати все заново і працювати. Хотілось би жити у Харкові, мені дуже сподобалося там. Харків дуже гарне й чисте місто, затишне, для людей. Бажання переїхати до Харкова з'явилося у мене вже під час служби, бо раніше я там просто не був. В Харкові – все для людей, багато різних парків, є де погуляти з дитиною.