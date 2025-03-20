Нацгвардеец "Шпион": Чтобы выжить на войне, нужно слушать интуицию

Военные Сил Обороны прямо сейчас творят историю Украины, Европы и мира – на поле боя, в окопах и блиндажах. Важно фиксировать их рассказы, эмоции и портреты, чтобы лучше понять бурные события, в которых мы живем, и сохранить дух времени, общественные настроения и личные переживания для будущих поколений.

Первая история: Нацгвардеец. Позывной "Шпион"

Я сам из Кривого Рога, служу в Полтаве. Гвардеец. Позывной "Шпион".

Мобилизовался добровольно 1 апреля 2022 года. Жену с ребенком отправил за границу в Польшу.

До войны у меня был бизнес. Мы с женой держали кафе и автомойку. Кроме того, я работал еще на предприятии в Метинвесте. Все было хорошо до начала полномасштабной войны. Мы планировали открыть еще одно кафе – у нас райончик в Кривом Роге небольшой, вот мы там и развивались.

Когда началась большая война, пришлось кафе закрыть. Потому что сам не успевал просто справляться. Мойка еще какое-то время работала. Потом, когда пошел служить, закрыл и мойку. Некому было за этим всем следить.

Боевой опыт. Начало

Мой боевой опыт начался с пехоты. Месяц был на подготовке в Полтаве, потом поехали на Харьков, работали несколько месяцев на блокпостах. Далее нас поставили на Золочевский участок фронта вблизи села Уды.

К нам присоединилось подразделение ССО ВСУ и 5 августа 2022 года мы вместе штурмовали Уды, а дальше провели его зачистку и продвинулись до государственной границы с Белгородской областью, где держали оборону четыре месяца.

26 декабря 2022 года нас перебросили под Бахмут. Там мы работали весь январь 2023 года. Две наши роты там остались для выполнения задач. А нас перебросили на Купянское направление под Боровую.

Оттуда мы заходили на позиции уже в Луганскую область. Это было село Новоселовское – там четыре улицы. Две улицы были под русскими, а две были отбиты нами и мы там работали. Впоследствии была Стельмаховка Луганской области – восемь месяцев. И только тогда отбыли на ротацию в постоянное место дислокации.

Боевой опыт защитника начался со службы пехотинцем

Обучение за границей. Ранение

Проходил переподготовку в Великобритании, Румынии, Германии. Усиливали свои навыки пехотинцев. Учения были интересные, однако не все можно было применить в условиях нашей войны – ведь это больше война дронов. Артиллерии и дронов. А ты – пехотинец, и пока это все летает над тобой, ты сидишь в яме, чтобы спрятаться от минометов и других обстрелов.

Далее была Донецкая область. Там я и получил ранение 20 ноября прошлого года. Возле села Новоселовское под Курахово.

Я работал водителем. Отвез ребят на ноль на смену и ждал в точке ожидания тех, кто менялся. Вышел из машины и прямо под ногами взорвался FPV-дрон. Дальше – госпитализация, операции.

Три недели на реабилитации. Вскоре выписываюсь.

Чтобы выжить на войне

Чтобы выжить на войне, надо слушать и слышать свою интуицию. Главное – это трезвость. Если трезвый, то у тебя больше шансов. Трезвый – означает не находиться под действием алкоголя и других наркотических веществ. Когда ты трезвый, у тебя на полную работает инстинкт самосохранения. Если навеселе, практически все это теряется.

О панике в критических ситуациях. Паника всегда есть. Хочется просто жить, поэтому собираешься и бежишь или действуешь в соответствии с обстоятельствами. Происходит все быстро и страшно. Ты просто включаешься.

Со временем мозг начинает адаптироваться и привыкать. Впервые – очень страшно, если ты попадаешь на "минусы" или на "ноль". И каждый раз это страшно, потому что по тебе стреляют. И человек к этому просто не привык. Но наш мозг настолько мощный, что он адаптируется под любую ситуацию.

Подготовиться к "нулю" психологически вряд ли можно. А вот после этого психологическая поддержка многим нужна. В любом случае после какого-то длительного задания на "нуле" к бойцам приезжают психологи и пытаются проработать с ними их состояния. Я до такого не доходил. Но психологи приезжали, особенно работали с теми, кто замыкался в себе.

"Лучшее лекарство – это семья"

Замкнуться в себе – это когда бойцу не хочется просто ни с кем говорить. Он выходит из ада и хочет побыть в тишине, в одиночестве. Но это буквально несколько дней, а дальше, опять же, организм привыкает, успокаивается. И ты чувствуешь себя, как раньше. А есть такие, которые и дальше замкнуты.

Психолог – важная профессия. Наш организм управляется с головы, мозгом. Если ты хочешь дальнейшего продвижения в жизни и чтобы у тебя были нормальные мысли, то нужна помощь психолога. Потому что все идет от нашей головы, от наших мыслей. Как мы свою голову настроим, так она и будет работать.

Нужна ли психологическая поддержка, когда ты попадаешь на ротацию, на восстановление? Конечно. Но тогда ты прежде всего хочешь попасть домой. Лучшее лекарство – это семья. Жена и ребенок, которые тебя ждут.

У меня сын – мальчик, 5 лет. Он постоянно спрашивает о папе. Ему нужен отец.

У "Шпиона" – большой боевой опыт. Штурмовал село Уды, оборонял границу с Белгородской областью, был в Бахмуте, на Купянском направлении

"Дома стараюсь не носить форму и быть гражданским"

Когда с войны приезжаешь в мирные условия, то первое время трудно перестроиться. Если сравнивать зону боевых действий с Киевом, то здесь, кажется, совсем нет войны, о ней знают только те, кто был на войне, а гражданские живут обычной гражданской жизнью. Первое время это глубоко задевает, и это тяжело. Тебя это сильно бьет.

Дома я стараюсь не носить форму и быть гражданским. И вот едем, например, в метро – ты видишь толпу людей и убеждаешься, сколько там стоит мужчин, которые не задействованы в защите страны.

Я считаю, что если бы изначально пошли бы все, то, возможно, это все уже и закончилось. А если многие пытаются уклониться от службы, то это неизвестно когда закончится.

Когда война закончится, буду развивать свой бизнес – открывать все заново и работать. Хотелось бы жить в Харькове, мне очень понравилось там. Харьков очень красивый и чистый город, уютный, для людей. Желание переехать в Харьков появилось у меня уже во время службы, потому что раньше я там просто не был. В Харькове – все для людей, много разных парков, есть где погулять с ребенком.