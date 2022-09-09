ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нацгвардейцы на Юге получили еще одну партию бронежилетов от "Метинвеста"

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 18:48
Нацгвардейцы на Юге получили еще одну партию бронежилетов от "Метинвеста" Фото: Нацгвардейцы на Юге получили еще одну партию бронежилетов от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

"Метинвест" Рината Ахметова в рамках своей военной инициативы передала еще 1 500 бронежилетов бойцам Нацгвардии Украины, которые защищают южные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего бойцы Нацгвардии Украины Южного оперативно-территориального объединения уже получили от 7200 бронежилетов класса защиты 4+.

На днях произведенные компанией т.н. "блиндажи 2.0" - специальные металлические укрытия в виде капсул, которые можно быстро собрать прямо на позиции и получить дополнительную защиту - также были доставлены на фронт. Эти укрытия специалисты компании разработали вместе с украинскими бойцами, они имеют специальное место для печки и места для отдыха, а также выводы для труб. Блиндаж 2.0 размещается под землей и заменяет привычные земляные блиндажи.

Напомним, с первых дней войны ВСУ компанией было предоставлено 700 автомобилей и внедорожников, 1000 комплектов амуниции спецназа, свыше 800 дронов и 190 000 бронежилетов и касок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Метинвест
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире