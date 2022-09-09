Нацгвардійці на Півдні отримали ще одну партію бронежилетів від "Метінвесту"

"Метінвест" Ріната Ахметова в межах своєї мілітарної ініціативи передала ще 1 500 бронежилетів бійцям Нацгвардії України, які боронять південні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Всього бійці Нацгвардії України Південного оперативно-територіального об’єднання вже отримали від 7200 бронежилетів класу захисту 4+.

Днями вироблені компанією т.зв. "бліндажі 2.0" - спеціальні металеві укриття у вигляді капсул, які можна швидко зібрати прямо на позиції і отримати додатковий захист - також було доправлено на фронт. Ці укриття спеціалісти компанії розробили разом з українськими бійцями, вони мають спеціальне місце для пічки та місця для відпочинку, а також виводи для труб. Бліндаж 2.0 розміщується під землею і заміняє звичні земляні бліндажі.

Нагадаємо, з перших днів війни ЗСУ компанією було надано 700 автомобілів і позашляховиків, 1000 комплектів амуніції спецпризначення, понад 800 дронів і 190 000 бронежилетів і касок.