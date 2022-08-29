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Нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области (видео)

Фото: нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерию в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские нацгвардейцы совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины.

"Гвардейцы и представители ССО с помощью БПЛА разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы сообщают, что им удалось уничтожить российскую САУ 2С19 "Мста-С", которая способна бить на 29 километров.

Операцию по уничтожению артиллерии проводили к северу от Харькова, возле государственной границы с РФ.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили российскую систему противовоздушной обороны в Харьковской области.

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