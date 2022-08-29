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Нацгвардійці знищили російську артилерійську установку в Харківській області (відео)

Фото: Нацгвардійці знищили російську артилерію в Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські нацгвардійці спільно з артилеристами Збройних сил України знищили російську артилерійську установку в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Гвардійці та представники ССО за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці повідомляють, що їм вдалося знищити російську САУ 2С19 "Мста-С", яка здатна бити на 29 кілометрів.

Операцію по знищенню артилерії проводили на північ від Харкова, біля державного кордону з РФ.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили російську систему протиповітряної оборони в Харківській області.

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