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Нацгвардейцы уничтожили два российских танка на Донбассе и показали видео

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Украина, Четверг 18 августа 2022 16:18
Нацгвардейцы уничтожили два российских танка на Донбассе и показали видео Фото: нацгвардейцы уничтожили два российских танка на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы отдельного отряда специального назначения показали видео уничтожения двух российских танков в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины.

"Выполняя задачи на занимаемой позиции, гвардейцы обнаружили колонну техники, которая состояла из нескольких единиц танков и передвигалась к одному из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе украинских военных, им удалось подбить вражескую технику. Далее эта информация была передана другим подразделениям, для уничтожения остаточных сил противника.

Напомним, что ранее украинские военные показали видео уничтожения штаба оккупантов.

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