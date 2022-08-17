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Работа ССО "Азов": В ВСУ показали уничтожение штаба оккупантов (видео)

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Киев, Среда 17 августа 2022 14:50
Работа ССО "Азов": В ВСУ показали уничтожение штаба оккупантов (видео) Фото: ССО "Азов" уничтожили штаб оккупантов на одном из участков фронта (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бойцы полка специального назначения "Азов" уничтожили штаб россиян и минимум одну вражескую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Операция была проведена на одном из участков фронта. Однако где именно был нанесен удар, не сообщается.

Напомним, украинские военные одним точным ударом с украинской "Стугны" уничтожили российский "Солнцепок".

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