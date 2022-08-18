Нацгвардійці знищили два російські танки на Донбасі та показали відео

Бійці окремого загону спеціального призначення показали відео знищення двох російських танків у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України .

"Виконуючи завдання на займаній позиції, гвардійці виявили колону техніки, що складалася із кількох одиниць танків та пересувалася до одного із населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі українських військових, им вдалося підбити ворожу техніку. Далі цю інформацію було передано іншим підрозділам, для знищення залишкових сил противника.