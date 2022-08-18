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Нацгвардійці знищили два російські танки на Донбасі та показали відео

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 16:18
Нацгвардійці знищили два російські танки на Донбасі та показали відео Фото: Нацгвардійці знищили два російські танки на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці окремого загону спеціального призначення показали відео знищення двох російських танків у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Виконуючи завдання на займаній позиції, гвардійці виявили колону техніки, що складалася із кількох одиниць танків та пересувалася до одного із населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі українських військових, им вдалося підбити ворожу техніку. Далі цю інформацію було передано іншим підрозділам, для знищення залишкових сил противника.

Нагадаємо, що раніше українські військові показали відео знищення штабу окупантів.

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