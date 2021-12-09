Нацгвардейцы открыли огонь: мужчина на автомобиле пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя
На одном из блокпостов вблизи Мариуполя нацгвардейцы применили оружие, когда правонарушитель пытался осуществить прорыв через блокпост. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацгвардии Украины.
Как сообщается, на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, который был с признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост.
"На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался 39-летний житель Донецкой области. Его задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.