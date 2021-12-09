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Нацгвардейцы открыли огонь: мужчина на автомобиле пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя

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Донецкая область, Четверг 09 декабря 2021 12:28
Нацгвардейцы открыли огонь: мужчина на автомобиле пытался прорваться через блокпост возле Мариуполя Фото: в Донецкой области нацгвардейцы применили оружие на блокпосту (ngu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

На одном из блокпостов вблизи Мариуполя нацгвардейцы применили оружие, когда правонарушитель пытался осуществить прорыв через блокпост. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацгвардии Украины.

Как сообщается, на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, который был с признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост.

"На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 39-летний житель Донецкой области. Его задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

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