Нацгвардійці відкрили вогонь: чоловік на авто намагався прорватися через блокпост біля Маріуполя

На одному з блокпостів поблизу Маріуполя нацгвардійці застосували зброю, коли правопорушник намагався здійснити прорив через блокпост. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Нацгвардії України .

Як повідомляється, на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій, який був з ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост.

"На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса", - йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 39-річний житель Донецької області. Його затримали. Для з’ясування усіх обставин, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.