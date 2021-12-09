ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нацгвардійці відкрили вогонь: чоловік на авто намагався прорватися через блокпост біля Маріуполя

Новость на русском →
Донецька область, Четвер 09 грудня 2021 12:28
Нацгвардійці відкрили вогонь: чоловік на авто намагався прорватися через блокпост біля Маріуполя Фото: у Донецькій області нацгвардійці застосували зброю на блокпосту (ngu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На одному з блокпостів поблизу Маріуполя нацгвардійці застосували зброю, коли правопорушник намагався здійснити прорив через блокпост. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацгвардії України.

Як повідомляється, на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій, який був з ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост.

"На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса", - йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 39-річний житель Донецької області. Його затримали. Для з’ясування усіх обставин, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку