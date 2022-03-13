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Нацгвардейцы на Донбассе ликвидировали ДРГ при попытке зайти в населенный пункт

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Донбасс, Воскресенье 13 марта 2022 15:40
Нацгвардейцы на Донбассе ликвидировали ДРГ при попытке зайти в населенный пункт Фото: нацгвардейцы на Донбассе ликвидировали ДРГ во время попытки зайти в населенный пункт (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе военнослужащие Нацгвардии ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника. Оккупанты пытались пройти в один из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нацгвардии в Facebook.

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения операции ООС", - говорится в сообщении.

Известно, что все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих вражеских замыслов и пытались пройти к одному из населенных пунктов.

"Благодаря таким действиям военнослужащих НГУ, этот план врага удалось нейтрализовать", - отмечено в сообщении.

Фото: нацгвардейцы на Донбассе ликвидировали ДРГ (фото facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Напомним, в Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУ.

Также украинские военные задержали в Харькове диверсантов. Преступники готовили подрывы военных и гражданских объектов.

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