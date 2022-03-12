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В Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУ

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Харьковская область , Суббота 12 марта 2022 20:38
В Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУ В Харьковской области задержали диверсанта-украинца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска продолжают разрушать украинские города. Однако, в Харьковской области обнаружили мужчину, который решил перейти на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В Харьковской области задержать гражданина Украины, который работал на врага. Он передавал оккупантам данные о перемещении военнослужащих и техники ВСУ.

Подозреваемый по заданию представителя РФ по прозвищу "Шарап", с 24 февраля 2022 по 1 марта 2022 года осуществлял подрывную деятельность против Украины.

Преступника взяли под стражу, его обвиняют в государственной измене.

В Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУВ Харьковской области задержали диверсанта-украинца (t.me/pgo_gov_ua)

Ранее мы сообщали, что оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом.

Также мы писали, ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью.

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