В Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУ
Российские войска продолжают разрушать украинские города. Однако, в Харьковской области обнаружили мужчину, который решил перейти на сторону врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В Харьковской области задержать гражданина Украины, который работал на врага. Он передавал оккупантам данные о перемещении военнослужащих и техники ВСУ.
Подозреваемый по заданию представителя РФ по прозвищу "Шарап", с 24 февраля 2022 по 1 марта 2022 года осуществлял подрывную деятельность против Украины.
Преступника взяли под стражу, его обвиняют в государственной измене.
В Харьковской области задержали диверсанта-украинца (t.me/pgo_gov_ua)
Ранее мы сообщали, что оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом.
Также мы писали, ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью.
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